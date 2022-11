Palermo-Venezia, partita a rischio: l’Osservatorio blocca avvio vendita biglietti

Dopo la sosta osservata dalla Serie B , le squadre torneranno in campo nel prossimo fine settimana per la quattordicesima giornata di campionato. Tra i match in programma, anche quello tra Palermo e Venezia, che andrà in scena domenica 27 novembre alle 18:00 allo stadio "Renzo Barbera".

La gara, a causa dei rapporti poco idilliaci tra le due tifoserie e dopo le vicende accadute nel 2018, è finita sotto la lente d’ingrandimento. Per tanto sarebbe in corso l'analisi dei rischi per possibili scontri che potrebbero verificarsi tra i supporters delle due squadre. In virtù di ciò l’Osservatorio, proprio nelle scorse ore, ha fatto sapere di avere sospeso "il giudizio al fine di approfondire l’analisi dei rischi connessi alle page". "Nel contempo - si legge nella nota del Viminale - si invitano le leghe (Serie B) a interessare le società per non far avviare la vendita dei biglietti”.