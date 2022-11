Palermo-Venezia, operazione riscatto: match chiave per i rosa, le scelte di Corini…

Un Palermo carico, centrato, bramoso di tornare subito sul terreno di gioco per riscattare lo stop di Cosenza. Questa l'istantanea scattata dal tecnico rosanero, Eugenio Corini, in sede di conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Venezia. La sosta è stata utile per recuperare al meglio qualche calciatore reduce da infortuni, rodare la condizione d alcuni elementi fin qui meno impiegati, affinare automatismi corali ancora in via di definizione. Brunori e compagni hanno voglia di non steccare una gara delicata di fronte al proprio pubblico, nella consapevolezza che la posta in gioco è significativa ed i punti in palio piuttosto pesanti. Quello contro i lagunari può certamente essere annoverato come uno scontro diretto, in ragione del penultimo posto in graduatoria occupato dalla squadra di Vanoli, reduce da ben cinque sconfitte consecutive ed in evidente difficoltà. Vincere consentirebbe al Palermo di mantenere a debita distanza gli arancioneroverdi e fare un balzo considerevole in classifica. Pochi i dubbi di formazione per Corini, che ritrova Sala dal primo minuto sul binario mancino e si affida a Bettella per sostituire lo squalificato Marconi al centro della difesa. Dovrebbe essere confermato il terzetto di centrocampo protagonista delle ultime uscite, anche se Stulac è in crescita tangibile di condizione e dovrebbe trovare certamente spazio a gara in corso. Di Mariano e Valente supporteranno larghi bomber Brunori. Dalla posizione dell'ex Carrarese e di Sala dipenderà il modulo adottato nella circostanza dai rosanero: la duttilità dei due esterni di fascia consente a Corini di optare sia per il 4-3-3 che per il 3-5-2. Il match del Barbera chiuderà il quattordicesimo turno del torneo cadetto, fischio d'inizio previsto per le diciotto. Negli anticipi di ieri, rilevante il blitz esterno del Modena nel derby al Tardini contro il Parma, importante il netto successo del Pisa di d'Angelo sulla Ternana che ha segnato l'esonero dalla panchina umbra di Cristiano Lucarelli. Condizioni metereologiche avverse e giornata piovosa nel capoluogo siciliano, prevendita piuttosto fiacca, circa tremila biglietti venduti, per la sfida che andrà in scena al Renzo Barbera tra Palermo e Venezia.