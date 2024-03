Palermo-Venezia, niente boom per la prevendita: il dato sui biglietti emessi

Niente boom nella prevendita dei biglietti per assistere alla sfida di venerdì sera tra Palermo e Venezia.

⚽️ 13 marzo - 13:47

Manca sempre meno alla sfida tra Palermo e Venezia, in programma venerdì sera al "Renzo Barbera" e valida per la trentesima giornata di Serie B. Archiviato il successo contro il Lecco, che ha dato una vera e propria boccata di ossigeno ai rosanero dopo i ko contro Ternana e Brescia, ad attendere la squadra di Corini ci sarà la formazione di Paolo Vanoli anch'essa in cerca di preziosi punti per restare nei piani alti della classifica in un momento topico del campionato.

A partire da venerdì 8 marzo è stata aperta la vendita dei biglietti per assistere al match tra rosanero e arancioneroverdi. E in virtù dell'importanza della sfida ci si attendeva un boom nella prevendita dei tagliandi, ma come sottolineato dall'edizione odierna de "Il Giornale di Sicilia", così non è stato. Fin qui sono stati appena 4.000 i biglietti venduti, per un totale di 17.000, aggiungendo la quota abbonati.

I tickets per assistere alla gara saranno disponibili alla vendita fino alle 20.25 di venerdì o comunque fino a esaurimento disponibilità. La speranza per i rosanero è che da oggi fino a venerdì il numero dei presenti possa lievitare fino a riempire lo stadio come accaduto nelle precedenti partite.

