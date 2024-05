Palermo-Venezia, GdS: “Pari e vittoria, sei anni fa andò di lusso”. Il precedente

C'è un precedente storico favorevole ai rosanero e risale al campionato 2017/18.

"Pari e vittoria, sei anni fa andò di lusso". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo e sul doppio confronto contro il Venezia, in programma lunedì 20 e venerdì 24 maggio rispettivamente al "Renzo Barbera" e allo Stadio "Penzo". Una partita che "si preannuncia difficile per Brunori e compagni", con il Venezia che ha perso di un soffio la promozione diretta in Serie A, cadendo contro lo Spezia nell'ultima giornata della regular season.

L'ultimo incontro tra Palermo e Venezia risale allo scorso 15 marzo al "Barbera", quando i rosanero, guidati da Corini, stavano attraverso un momento tutt'altro che positivo.. Il match si concluse con una netta vittoria per 3-0 dei lagunari, impreziosita dalla doppietta di Pohjanpalo, protagonista di quella partita, che "rappresenta ancora una minaccia per la difesa rosanero". Ma c'è un precedente storico favorevole al Palermo e risale al campionato 2017/18. In quell'occasione Palermo e Venezia si sfidarono proprio in una semifinale playoff per la promozione. I rosanero riuscirono a pareggiare 1-1 a Venezia, vincendo il ritorno al "Barbera" grazie ad un autogol di Domizzi, qualificandosi per la finale contro il Frosinone, poi promosso in Serie A.

Inoltre, nella stagione attuale, lo scorso settembre, il Palermo ha già battuto il Venezia al "Penzo" con un convincente 3-1 (tripletta di Brunori). "Il Palermo arriva a questa semifinale nella migliore forma della stagione, almeno da quando Mignani è alla guida della squadra. Sfruttare questa scia positiva sarà cruciale per affrontare al meglio il doppio impegno, puntando in particolare sulla partita di lunedì sera al Barbera, dove il sostegno dei tifosi potrebbe fare la differenza. La sfida tra Palermo e Venezia sarà estremamente equilibrata, con difficoltà a fare pronostici certi. L’entusiasmo e la solidità ritrovata del Palermo potrebbero essere gli elementi chiave per inseguire il sogno chiamato Serie A", conclude il noto quotidiano.

