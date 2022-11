Palermo, Venezia e Benevento a rischio: match del Barbera ai raggi X, al Vigorito…

Palermo, contro Venezia e Benevento gare a rischio. Match del Barbera ai raggi X

Mediagol ⚽️

Dopo la sosta del campionato di Serie B per gli impegni delle nazionali, il prossimo fine settimana il torneo cadetto scenderà in campo per il quattordicesimo turno. Tra i match in programma, la sfida del "Barbera" tra Palermo e Venezia, che andrà in scena domenica 27 novembre alle 18:00.

A causa dei rapporti poco idilliaci tra le due tifoserie e dopo le vicende accadute nel 2018, il match è finito sotto sotto i raggi X dell'Osservatorio per le manifestazioni sportive, che starebbe analizzando i rischi di possibili scontri che potrebbero verificarsi tra le tifoserie della due squadre. Proprio nelle scorse ore, l'organo di consulenza tecnico-amministrativa del Ministero dell'Interno ha fatto sapere di avere sospeso "il giudizio al fine di approfondire l’analisi dei rischi connessi alle page". "Nel contempo - si legge nella nota del Viminale - si invitano le leghe (Serie B) a interessare le società per non far avviare la vendita dei biglietti”.

Al momento, dunque, la vendita dei tagliandi per la sfida è ancora bloccata.

Stop ai tifosi rosanero al Vigorito — Confermato invece in divieto di trasferta per i tifosi rosanero residenti a Palermo e provincia, in occasione della sfida tra il Benevento di Fabio Cannavaro e la compagine rosanero guidata da Eugenio Corini, in programma il 4 dicembre allo stadio "Vigorito". A rendere noto il provvedimento è il Prefetto della città sannita. Una decisione presa, secondo quanto si legge nella nota diramata nella giornata di ieri, venerdì 18 novembre, "in seguito al comportamento di alcuni supporter rosanero ritenuto violento in quel di Cosenza".

Di seguito il comunicato integrale.

“In occasione dell’incontro di calcio Benevento-Palermo valevole per il campionato di Serie B, in programma domenica 4 dicembre prossimo alle ore 18.00 presso lo stadio Vigorito di Benevento, il Prefetto di Benevento, dott. Carlo Torlontano, ha disposto, sentito il Questore, il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Palermo.

Il provvedimento è stato adottato in data odierna alla luce della determinazione n. 23 in data 17.11.2022 con la quale il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, in considerazione del comportamento violento posto in essere dai tifosi siciliani in occasione dell’incontro Cosenza-Palermo del 12 novembre scorso, allorquando hanno dato luogo ad atti di intemperanza suscettibili di ricadute sotto il profilo dell’ordine pubblico, ha rimesso al Prefetto di Benevento, sentito il Questore, la valutazione in ordine alla possibilità di adottare il predetto provvedimento interdittivo”.