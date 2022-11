Palermo-Venezia, al via la vendita dei biglietti: info, prezzi e dettagli

Al via la vendita dei biglietti per Palermo-Venezia

A partire dalle ore 12:30 di martedì 22 novembre, aprirà la vendita dei biglietti per assistere alla partita Palermo-Venezia, valevole per la quattordicesima giornata di campionato di Serie BKT, prevista per domenica 27 novembre alle ore 18:00 allo stadio Renzo Barbera. I tagliandi saranno disponibili alla vendita fino alle ore 17:55 di domenica 27 novembre o comunque fino a esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali: