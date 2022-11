Palermo-Venezia 0-1, rosa caotici e spreconi: blitz lagunare e fischi al Barbera

3-5-2 che può declinarsi in 4-3-3 in fase di possesso: Pigliacelli tra i pali, Bettella, Nedelcearu e Mateju trio di centrali difensivi, Sala e Valente esterni a tutta fascia. Di Mariano giostra da seconda punta attorno al terminale offensivo, Brunori. Venezia pericoloso in ripartenza al sesto minuto, Zampano si incunea sulla trequarti palla al piede e assiste Crnigoi, il destro del calciatore lagunare si spegne sul fondo. Broh cincischia inspiegabilmente con la palla al piede sulla trequarti difensiva, Dessmann gli soffia la sfera e calcia secco dai venti metri sfiorando il palo. Palermo farraginoso che fatica a scalfire il dispositivo difensivo veneto, compagine di Vanoli che appare più armoniosa e ficcante nello sviluppo delle sue trame di gioco. Pigliacelli ha il suo da fare per respingere il destro di Andersen. Lagunari che marcano una chiara supremazia territoriale, facendo la gara e creando non pochi impacci alla squadra di Corini, specie quando si distende in ampiezza con Zampano e Candela. Nedelcearu esce bene in chiusura ed ispira una ripartenza che innesca la corsa di Segre, Dessmann lo stende e si becca il cartellino giallo. Il Venezia infierisce sulle incertezze difensive di un Palermo che fatica leggere giocate e movimenti senza palla degli avversari, Mateju rinvia sui piedi di Crnigoj che impegna Pigliacelli. Forcing insistito dei veneti e Palermo alle corde, cross dalla sinistra per Johnsen che calcia da pochi passi e chiama ancora da una parata decisiva il portiere rosa. Il Palermo arranca e chiude in sofferenza un deludente primo tempo.