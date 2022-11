Palermo-Venezia 0-1, crollo rosa al Renzo Barbera: fischi per la squadra di Corini

Al fischio finale, il pubblico del "Renzo Barbera" non ha risparmiato i fischi per la formazione del mister di Bagnolo Mella che ha rimediato la seconda sconfitta nelle ultime due gare disputate. Tutto da rifare, ancora una volta, per i siciliani che alla prossima gara troveranno contro il Benevento di Fabio Cannavaro che nella medesima giornata di Serie B, ha pareggiato 2-2 in casa dell'ostica Reggina.