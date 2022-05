Palermo, velocità e assist: Valente ha il turbo, ora è l’ala decisiva

Nicola Valente è stato decisivo contro la Triestina di Bucchi grazie a due assist che hanno portato alla doppietta di Floriano

L'ex esterno offensivo della Carrarese ha ripreso la scia di quanto di buono fatto nella regular season che si aveva chiuso con uno score personale di 7 gol e 7 assist. Mai Valente aveva avuto incidenza così netta sul risultato di una gara agli spareggi. E dire che prima di questi ne aveva disputati 6 di fila, senza spingersi mai oltre la singola assistenza. "Valente è l'arma di più, l'uomo in grado di spaccare la gara. Non sarà un caso che, da buon mentore, Baldini abbia rivitalizzato il suo pupillo. Chiudere in crescendo è un po' la specialità della casa, lo aveva fatto anche l'anno scorso, ma lo score di questa seconda parte di stagione è migliore", chiosa la Rosea.