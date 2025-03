Palermo, Vasic non riesce ad incidere: zero reti e prestazioni deludenti

Trasferitosi nell'estate del 2023 dal Padova per una cifra di circa 2 milioni di euro, Aljosa Vasic non è ancora riuscito a conquistare del tutto il pubblico del "Barbera" e guadagnarsi un posto nelle gerarchie dei rosanero. A testimonianza di ciò le zero reti realizzate con il Palermo sin qui. Un insieme di prestazioni deludenti e non all'altezza delle aspettative hanno sempre un po' fatto vacillare il serbo classe 2002 che è stato diverse volte accostato ad altre compagini: come contropartita nell'affare Pohjanpalo nell'ultimo mercato di gennaio o anche all'estero al Partizan Belgrado; quello con la tifoseria rosanero appare proprio un amore destinato a non sbocciare. Il suo talento cristallino e la duttilità tattica sembrano restare nei campi del centro sportivo di "Torretta" durante la settimana. Alla base la tecnica sicuramente non manca, ma il centrocampista avrebbe bisogno di fare esperienza in altre piazze, così da maturare calcisticamente. Fin qui il suo impiego è stato abbastanza scarso, oltre che con un rendimento non eccezionale. Certamente una gestione da parte di Dionisi non perfetta ha complicato le cose, già non semplici lo scorso anno. Sicuramente hanno influito le pressioni di una piazza importante che sicuramente si aspettava di più da uno dei colpi più promettenti del Palermo.