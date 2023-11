Palermo: Vasic, Di Francesco e Ceccaroni verso il forfait. Tre i ballottaggi

Contro la Ternana, allo Stadio "Libero Liberati", Marconi sostituirà ancora una volta Ceccaroni al centro della difesa.

"Marconi al posto di Ceccaroni. Ballottaggio Lund-Aurelio". Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori in casa Palermo e sulla sfida contro la Ternana, in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Libero Liberati": fischio d'inizio alle ore 16:15. Chi con ogni probabilità non partirà alla volta della trasferta umbra sono Vasic, Di Francesco e Ceccaroni, che lavorano ancora a parte.

"Improbabile a questo punto il loro recupero per la gara di Terni, domenica", con i primi due che "potrebbero tornare a disposizione di Corini per quella con il Catanzaro", in programma venerdì 1 dicembre allo Stadio "Renzo Barbera". Al "Liberati", invece, sarà ancora una volta Marconi a sostituire Ceccaroni, mentre a sinistra Lund e Aurelio si giocano il posto da titolare. Il numero 3 rosanero, tuttavia, si è riaggregato ai compagni solo ieri dopo gli impegni con la Nazionale.

"A centrocampo, l’unico certo del posto sembra attualmente Coulibaly (ex di turno)", mentre uno tra Stulac e Gomes agirà davanti alla difesa. A completare il reparto Henderson o Segre. Intanto, anche a Terni "ci sarà uno spicchio colorato di rosanero, come consuetudine: un migliaio circa i biglietti del settore ospiti venduti fino a ieri, per lo più palermitani residenti in Toscana e Lazio. La squadra di Corini non è mai da sola", conclude il noto quotidiano.

