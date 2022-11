Palermo, Vasco Rossi in concerto al “Renzo Barbera”: le info sui costi dei biglietti

La prevendita generale avrà inizio venerdì 25 novembre alle ore 11 preceduta da una presale per i soci del fanclub. I biglietti saranno disponibili esclusivamente nei circuiti Ticketone, Box Office Sicilia, Vivaticket e Ticketmaster. La tribuna coperta centrale numerata costa 97,75 euro, quella coperta laterale numerata 81,75 euro. La tribuna Montepellegrino non numerata 74,75 euro, mentre la curva nord non numerata 48 euro. Infine 92 per il prato "gold" e 74,75 euro per il prato. Ai disabili, invece, sarà consentito l'accesso alla tribuna coperta al costo di 48.30 euro.