Palermo, valzer sulla trequarti: contro la Paganese spazio per Silipo? Le ultime

Il Palermo di Silvio Baldini si appresta ad affrontare la Paganese nel match valido per la trentaquattresima giornata del Girone C di Serie C

Mediagol ⚽️️

"Per il match contro la Paganese, l’allenatore toscano sta studiando possibili variazioni rispetto all’undici presentato a Potenza", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" che punta i riflettori in casa Palermo in vista della prossima gara valida per la trentaquattresima giornata del Girone C di Serie C.

Baldini, salvo sorprese, terrà fuori Doda che non si è allenato col gruppo nel corso della seduta tattica pomeridiana sul sintetico di Tommaso Natale. Nella batteria di trequartisti, Silipo è stato provato sulla corsia di sinistra al fianco di Luperini e Valente a destra a supporto di Brunori. "Tre titolari su quattro, in attacco, più il numero 10 che finora non ha mai avuto chissà quale spazio con Baldini in panchina. Nessuna presenza da titolare, solo tre partite in cui è subentrato dalla panchina per un totale di 105 minuti di gioco", si legge sul Gds. In questo schieramento, l'ex coach di Empoli e Carrarese ha provato in difesa Buttaro, Lancini, Marconi e Crivello (quest’ultimo alternatosi con Giron), mentre la coppia in mediana era composta da Odjer e Dall’Oglio.

"Dall’altro lato, invece, nessuna novità: Accardi, Somma, Perrotta e Giron (poi Crivello) in difesa, De Rose e Damiani a centrocampo, Felici e Floriano sulle fasce con Fella alle spalle di Soleri", chiosa l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia".