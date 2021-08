Palermo, Valente il tuttofare: l’ex Carrarese vuole stupire e ha un obiettivo

Attaccante, esterno di centrocampo e specialista di punizioni: Nicola Valente è uno dei punti fermi del "nuovo" Palermo

D'altra parte, l'exploit di Valente non è certamente passato inosservato: nel finale della scorsa stagione, il classe 1991 è diventato il calciatore più incisivo e determinante dopo l'infortunio di Lorenzo Lucca. Sei i gol messi a segno, con il numero 14 di Filippi che resta uno dei punti fermi anche del "nuovo"Palermo. Sempre a luci spente. Parlando poco, lavorando tanto. E con un obiettivo in testa: "vincere qualcosa che resti nella sua carriera e una promozione in Serie B con il Palermo non sarebbe un traguardo da poco", si legge.