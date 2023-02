Palermo, Valente e Marconi non in dubbio ma Corini valuta: Nedelcearu ok, Graves…

Alcuni dubbi da sciogliere per il tecnico Eugenio Corini in vista del SudTirol

Settimana di recupero per alcuni calciatori del Palermo in vista del prossimo impegno contro il SudTirol in programma allo stadio "Druso" di Bolzano alle 14.00 del prossimo sabato 25 febbraio.

Ritorno alla piena condizione encomiabile da parte di Ionut Nedelcearu, uscito anzitempo nel turno precedente contro il Frosinone lo scorso sabato, facendo preoccupare i tifosi palermitani ed il tecnico Eugenio Corini. Dopo la buona notizia dell'esito degli esami strumentali, il difensore rumeno in tempo record ha prima svolto in settimana lavoro differenziato, per poi tornare a tutti gli effetti ad allenarsi con il resto del gruppo lo scorso mercoledì. Ancora lavoro a parte, tuttavia programmato, per due della "vecchia guardia", vale a dire Ivan Marconi e Nicola Valente.

Per quanto riguarda il reparto più arretrato, Corini potrà contare sul rientro di Ales Mateju, il quale aveva scontato il precedente turno per squalifica. Contro i ciociari si è dimostrato più che affidabile Simon Graves, con il centrale danese che ha particolarmente impressionato tifosi e stampa alla sua prima apparizione dall'inizio e contro la prima della classe in cadetteria. L'"erede di Kjaer" è pronto a giocarsi le sue carte nel caso della seconda propria maglia da titolare con i rosanero.

Per quanto riguarda Nicola Valente, anche in questo caso sarà il tecnico a fare le proprie valutazioni. Resta viva l'ipotesi Francesco Di Mariano dall'inizio sulla fascia destra, con il conseguente ingresso dal primo minuto di Gennaro Tutino al fianco di Matteo Brunori nel reparto più avanzato. L'ex Carrarese e l'ex Lecce sono dunque in ballottaggio peri l prossimo impegno contro il SudTirol. Ogni dettaglio va esaminato con attenzione, poiché non sono concessi troppi rischi ricordando che il prossimo turno in Serie B sarà infrasettimanale. Il Palermo, dopo la compagine bolzanina, affronterà la Ternana di Aurelio Andreazzoli al "Renzo Barbera" il prossimo martedì 28 febbraio alle 20.30.