Palermo, Valente è l’uomo playoff: un tabù da sfatare per la corsa alla Serie B

Nicola Valente è da tempo l'arma offensiva in più del Palermo di Silvio Baldini, e anche ai playoff potrebbe ricoprire un ruolo fondamentale per il raggiungimento di una promozione in Serie B che rappresenta per lui un tabù

"Ancora ai play-off, per il settimo anno di fila. Valente ci prova ancora, forte di un’esperienza che nessuno in tutta la rosa del Palermo può vantare". Così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che punta i riflettori sulla fase playoff che renderà protagonista il Palermo di Silvio Baldini. In particolare, occhi puntati da parte del quotidiano su Nicola Valente, dimostratosi pedina fondamentale all'interno dello scacchiere tattico del tecnico toscano, che fin dal suo arrivo in Viale del Fante lo ha messo al centro del reparto offensivo che tanto sta facendo bene sotto porta.

Mai così bene il numero 30 in fase realizzativa, con ben sette reti siglate fino a questo momento e un serie di passaggi vincenti che hanno spesso fatto la differenza in sfide dall'elevato peso specifico. Valente l'uomo in più del Palermo formato playoff, ma c'è per lui un tabù da sfatare. "L’esterno ha preso parte agli spareggi per la promozione in Serie B in tutte le sei stagioni disputate in terza divisione, una presenza fissa che però non si è mai convertita in un trionfo. Un obiettivo che rincorre da anni e che adesso più che mai intende centrare, con indosso la maglia rosanero", prosegue il GdS.

L'occasione, per lui, di ribaltare pronostici e storia personale, andando a prendersi una promozione in Serie B che da anni ricerca senza risultati. Nella miglior stagione della sua carriera, probabilmente è anche il momento giusto per fare l’emplein.