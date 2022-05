Palermo, Valente e Floriano le frecce di Baldini: gol e assist per le ‘ali terribili’

Valente e Floriano si stanno dimostrando due frecce velenose a disposizione dell'arco di Silvio Baldini, risultando estremamente decisivi in fase offensiva, per contributi realizzativi e di assistenza ai compagni

"Se Palermo vola sulle ali dell’entusiasmo, il Palermo di quest’inizio di play-off vola su altre ali: quelle che rispondono ai nomi di Floriano e Valente". Così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che mette ai raggi x il rendimento di Nicola Valente e Roberto Floriano , ali offensive di un Palermo che vola. La crescita dell'ex Carrarese , dall'arrivo di Silvio Baldini in panchina, è stata esponenziale. Corsa, sacrificio, inserimenti, gol e assist. Un giocatore che già era al centro del reparto d'attaccp prima del ritorno in Sicilia del tecnico toscano, ma che adesso sembra davvero alla pari di Brunori per incisività e verve offensiva.

Sette i passaggi vincenti concretizzati da Valente prima di Trieste, diventati nove dopo il successo del 'Nereo Rocco'. Azioni molto simili quelle che hanno portato ai due gol rosanero in terra friulana, caratterizzate da tanta corsa sulle fasce e dall'attacco alla profondità che, in occasione della seconda rete, hanno portato Floriano ad essere completamente libero di colpire grazie all'inserimento dentro l'area di Brunori che è riuscito a portare via un avversario.

"Un gol al Picerno, uno al Bari e, per proseguire l’opera, la doppietta alla Triestina che pone i rosa in condizione di assoluto vantaggio per questo primo turno nazionale. Un exploit da otto gol stagionali (record da quando è a Palermo) e 20 nei suoi due anni e mezzo in Sicilia", chiude così il GdS, analizzando come il rendimento di Floriano - una volta conquistata fiducia dell'allenatore e posto da titolare inamovibile - abbia davvero subito una svolta, non solo dal punto di vista dell'apporto alla manovra, ma anche per quel che riguarda l'incisività sotto porta. La doppietta di Trieste ne è la piena conferma, conferma che forse - anche tacitamente - Floriano sta cercando in vista del futuro.