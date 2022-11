Palermo, Valente decisivo all’esordio personale in Serie B. Corini punta su di lui

Nicola Valente negli ultimi tre match ha colpito l'incrocio dei pali contro il Cittadella, insaccato al tramonto del primo tempo il pallone che ha messo in ginocchio il Modena ed infine il già citato cross per la testa del difensore numero 15 contro i ducali. Statistiche che cominciano ad essere decisive, soprattutto per un calciatore all'esordio personale in Serie B e che è stato chiamato a sostituire il compagno infortunato Salvatore Elia. "Il suo rientro è avvenuto in maniera graduale: uno spezzone contro Südtirol e Ternana, appena un minuto col Pisa, mezz' ora e il palo colpito su punizione contro il Cittadella. Fin quando Corini, in qualche modo costretto dal grave infortunio patito da Elia, non lo ha rimesso nell'undici titolare e Valente ha impresso il suo marchio sulle vittorie che hanno tirato fuori il Palermo dalle sabbie mobili della classifica", sottolinea il quotidiano.