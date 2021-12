Palermo, Valente: “Baldini top per me, mi ha fatto crescere. Carriera parla da sola”

Le parole di stima dell'esterno dei rosanero nei confronti del neo allenatore del Palermo

I deludenti risultati del Palermo nell'ultimo periodo hanno portato la società rosanero a riflettere sulla panchina, con la scelta di esonerare Giacomo Filippi arrivata nelle ultime ore. Dopo un consulto, con diversi tecnici plausibili, il patron Dario Mirri ha puntato su Silvio Baldini , figura carismatica con esperienza decennale in questa categoria. L'avventura più recente nella terza serie italiana ha visto il tecnico con un passato già in rosanero, allenare la Carrarese , riuscendo a raggiungere risultati di rilievo pur non avendo una rosa particolarmente variegata. In questa esperienza ha avuto modo di avere sotto la propria guida tecnica l'esterno Nicola Valente adesso in forza proprio nella squadra siciliana.

"Io ho avuto la fortuna di avere tutti allenatori validi, per la loro storia, per quel che hanno fatto, però se devo dirti un nome ti faccio quello di Silvio Baldini, un uomo che mi ha dato tanto nei due anni passati insieme. Far due anni insieme con lui ti fa crescere molto soprattutto come uomo perchè è una persona che ha fatto tantissimo anche in serie A. Sono stato fortunato ad essere alla Carrarese nel periodo in cui c'era lui e per lui davo tutto. Baldini è stato un pilastro per quella società, ha portato la Carrarese ad un certo livello anche a livello nazionale".