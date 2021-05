Palermo, Valente avverte il Teramo: “Siamo diversi, se ne accorgeranno. Folle pensare alla B? Rispondo così”

Nicola Valente ci crede.

Diversi sono stati i temi trattati dal numero 14 rosanero, sempre più valore aggiunto del Palermo di Giacomo Filippi. Vero e proprio trascinatore dei siciliani in questo finale di stagione. Dai playoff al via il prossimo 9 maggio, ai precedenti contro il Teramo. Ma non solo…

PLAYOFF – “E’ il periodo più bello dell’anno, a livello di motivazioni, perché è il momento in cui ti puoi sentire giocatore vero. Purtroppo non c’è il pubblico, a San Benedetto li ho fatti con 15 mila spettatori sugli spalti, non oso immaginare cosa avremmo visto al Barbera. L’anno scorso per il Covid, abbiamo avuto una possibilità grandissima: tre partite secche invece di dieci. Siamo arrivati in semifinale col Bari e perso ai supplementari. Un vero peccato”, ha dichiarato ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport”.

OBIETTIVO SERIE B – “Da settimi è più difficile? Non è per forza penalizzante, perché arrivarci da secondi, come è successo a me con la Carrarese l’anno scorso, ti fa disputare meno gare, ma significa stare un mese fermo ad aspettare, così, invece, inizi senza staccare e tieni il ritmo gara. Penso al Cosenza che tre anni fa, da quinto, vincendo proprio con noi a San Benedetto è andato in finale e poi in B. Perché non pure il Palermo? Noi siamo in un gran momento, abbiamo fatto davvero dei risultati importanti nelle ultime dieci partite. Folle pensare alla B? Se siamo a questo punto è giusto puntare all’obiettivo grande, sennò restiamo a casa“.

TERAMO – “Siamo consapevoli che abbiamo la possibilità di far veder che siamo una squadra importante con giocatori di valore. Mi fido un sacco di questa squadra e siamo in crescita. Teramo la nostra bestia nera? Non siamo il Palermo della prima di campionato e nemmeno quello della prima di ritorno, siamo una squadra diversa e ci prenderemo la nostra rivincita. Se ne accorgeranno”, sono state le sue parole.