Palermo, vaccinata tutta la squadra. Faraoni: “Tifosi prendano esempio”

Somministrata la seconda dose del vaccino anti-Covid a giocatori e staff: le parole del direttore generale dell’Asp di Palermo

"Sin dalla scorsa stagione, quando abbiamo curato nel ritiro di Petralia Sottana lo screening anticovid della squadra, si è creato con la società rosanero un proficuo rapporto di collaborazione - ha dichiarato il Direttore generale dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni -. Ci auguriamo che l’esempio dei giocatori, venga seguito da tantissimi appassionati e tifosi che, solo in questo modo, potranno tornare a sostenere la squadra del cuore allo stadio. Dopo avere tagliato a Palermo il traguardo del 70% di vaccinati con almeno una dose di siero, speriamo di raggiungere prima possibile l’immunità di gregge. Un obiettivo che vogliamo raggiungere - oltre che nei tradizionali hub - andando, anche, in tutte quelle località, aziende, scuole o associazioni che rispondono al nostro appello. Durante tutto il mese di agosto non ci fermeremo un giorno, mettendoci al servizio di una comunità che può e deve vaccinarsi in massa per evitare l’aumento dei contagi e, soprattutto, dei ricoveri ospedalieri", sono state le sue parole.