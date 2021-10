Palermo-V. Francavilla, terza volta al “Barbera”: i precedenti sorridono ai rosanero

I precedenti tra Palermo e Virtus Francavilla premiano i rosanero con due vittorie su tre incontri disputati, uno in casa e uno lontano dal "Barbera"

Secondo turno infrasettimanale della stagione. Il Palermo di Giacomo Filippi si appresta ad affrontare la decima giornata del Girone C di Serie C . Nel capoluogo siciliano arriva la Virtus Francavilla : il match è in programma mercoledì 20 ottobre, alle ore 21:00, allo Stadio "Renzo Barbera".

Nelle due gare giocate lo scorso campionato, invece, una vittoria per parte. In occasione della partita di andata, i biancocelesti espugnano lo Stadio "Renzo Barbera" grazie alle reti di Castorani e Ciccone, rimontando il vantaggio iniziale del Palermo firmato da Nicola Valente. Nel girone di ritorno, invece, alla 38esima ed ultima giornata del campionato di Serie C-Girone C 2020-21, la compagine siciliana ha battuto in trasferta per 3-1 i padroni di casa: a segno ancora Nicola Valente (una doppietta per l'ex Carrarese) e Andrea Silipo, reti intervallate dal sigillo di Nunziella per la Virtus Francavilla.