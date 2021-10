Palermo-V. Francavilla, rosanero in vantaggio con Brunori: l’attaccante sigla l’1-0

Il Palermo passa in vantaggio grazie alla rete dell'italo-brasiliano su un errore clamoroso della difesa avversaria

Errore clamoroso di Caporale che sbaglia l'appoggio per il proprio portiere, Brunori freddissimo a mettere a sedere l'estremo difensore avversario e a purgarlo con un tocco sotto. Si infiamma il "Barbera", l'ex Juventus porta in vantaggio la compagine rosanero pochi minuti dopo il suo ingresso in campo. Decisivo dunque l'approdo sul terreno di gioco dell'ex centravanti della Juventus U23, che da rapace d'area sfrutta una disattenzione eclatante della retroguardia avversaria, siglando per il Palermo di Giacomo Filippi una rete pesantissima anche a livello morale.