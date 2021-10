Palermo-V. Francavilla, espulsione per Perrotta: rosanero in 10 uomini alla mezz’ora

Duro colpo per la formazione di Giacomo Filippi che perde il centrale ex Bari per un ingenuo fallo nella metà campo avversaria

Cartellino rosso per Marco Perrotta. Intervento fuori tempo per l'ex Bari. Il Palermo resta in dieci alla mezz'ora di gioco a causa di un fallo scellerato da parte del difensore. Il classe '94 è entrato in maniera scomposta e totalmente fuori tempo ai danni di Prezioso, in possesso palla nella metà campo della Virtus Francavilla. Cartellino rosso diretto da parte del direttore di gara e rosanero costretti a proseguire il match con l'uomo in meno per un'ora abbondante di gioco.