Palermo-V. Entella, verso il ritorno: domani mister Baldini in conferenza stampa

Il tecnico del Palermo interverrà in conferenza stampa alla vigilia della sfida di ritorno contro la Virtus Entella

Poco più di quarantotto ore e sarà Palermo-Virtus Entella. Sabato 21 maggio, alle ore 21:00, allo Stadio "Renzo Barbera", i rosanero affronteranno la compagine ligure nel ritorno del secondo turno della Fase Nazionale dei Playoff di Serie C dopo la vittoria per 2-1 conquistata in occasione del match d'andata.