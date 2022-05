Palermo-V. Entella, al “Barbera” arbitra Cascone di Nocera: i precedenti coi rosa

Numeri e curiosità relativi all'arbitro Cascone di Nocera Inferiore, designato per il match di ritorno Palermo-Virtus Entella in programma sabato 21 maggio allo Stadio "Renzo Barbera". Due precedenti con i rosanero...

Di Simone Ciappa

Mancano poco più di ventiquattro ore al retour match del secondo turno Nazionale dei playoff di Serie C, Palermo-Virtus Entella, in programma allo Stadio "Renzo Barbera" sabato 21 maggio alle ore 21.00. Dopo il successo per 1-2 della formazione rosanero di Silvio Baldini al "Comunale" di Chiavari, la compagine siciliana si appresta a sfidare la squadra ligure guidata dal tecnico Gennaro Volpe, spinta da un "Barbera" che farà registrare il sold out anche in questo atto conclusivo del secondo turno dei playoff nazionali.

In vista delle gare di ritorno, l'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per i match in programma tra venerdì 20 e sabato 21 maggio.

Sarà il signor Mario Cascone della sezione di Nocera Inferiore a dirigere il match del "Renzo Barbera" tra Palermo e Virtus Entella.

Il fischietto campano sarà coadiuvato dai signori Amir Salama di Ostia Lido e Marco Ceolin di Treviso, mentre il quarto ufficiale sarà il signor Enrico Maggio di Lodi.

Due i precedenti per la squadra rosanero con il direttore di gara di Nocera Inferiore, già incrociato sia nel campionato di Lega Pro 2020-2021 sia nella stagione in corso, in entrambi i casi tra le mura amiche del "Renzo Barbera".

Il primo confronto riguarda il match casalingo della scorsa stagione contro la Viterbese. Un tre a tre pirotecnico in quella gara, che vide il Palermo passare per ben due volte in vantaggio contro la compagine laziale ed inseguire successivamente il pari (dopo il ribaltone della formazione ospite) poi ottenuto allo scadere del match) grazie al gol dell'ormai ex rosa Lorenzo Lucca.

L'altro precedente con l'arbitro campano è storia recente e riguarda la sfida interna dello scorso 19 settembre 2021, nella quarta giornata del girone C di Serie C contro il Catanzaro. Anche questa gara terminò con un pari, ma a reti bianche. il Palermo, allora allenato da Giacomo Filippi, sciupò una ghiotta occasione per passare in vantaggio a causa dell'errore dal dischetto di Matteo Brunori, che stampo sul palo esterno la palla del possibile 1-0 rosanero.

Anche la Virtus Entella ha già incrociato l'arbitro di Nocera Inferiore, in tre occasioni e tutte al "Comuale" di Chiavari. Un tris di risultati più che positivi per la formazione ligure che in tutte le circostanze è uscita vittoriosa: 2-0 contro il Teramo, 5-1 con il Montevarchi e 2-1 contro la Viterbese.

Venti in totale le apparizioni nella stagione per Cascone, tra Lega Pro e campionati Primavera. Nella media il numero di cartellini gialli comminati durante le gare dirette con 96 ammonizioni totali. Sette le espulsioni per somma di ammonizioni mentre sono solo due rossi diretti. Anche il numero di calci di rigore concessi da Cascone è relativamente basso, con 5 penalty fischiati in questa stagione: 1 nel girone A, 2 nel girone B, 1 nel girone C.