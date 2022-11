Palermo, usato sicuro: il “Segre…to” di Corini, intelligenza e duttilità tattica

Jacopo Segre vuole prendersi il Palermo. L'ex Torino al servizio di Eugenio Corini

Approdato al Palermo durante la sessione estiva di calciomercato 2022-2023, Jacopo Segre rappresenta un plus per il Palermo FC che punta al consolidamento della categoria. Calciatore di prima fascia, anche in virtù di background e curriculum impreziositi da una conoscenza della Serie A con la maglia del Torino ed oltre 120 presenze in B, l'ex Venezia e Chievo, tra le altre, sembra aver acquisito ormai una centralità nello scacchiere tattico del tecnico di Bagnolo Mella, come evidenzia l'edizione odierna del "Corriere dello Sport".

Dieci presenze stagionali, di cui 9 di fila dal primo minuto ed un gol all'esordio in maglia rosanero, nel ko contro l'Ascoli del Barbera, certificano la considerazione di cui gode il centrocampista piemontese. Come evidenziato nel corso della gara interna con il Parma, Segre pur non rubando l’occhio sa farsi notare attraverso un lavoro sporco, come quello svolto ai fianchi di Franco Vazquez sabato sera, e movimenti funzionali alle esigenze della compagine rosanero.

Segre ha tutte le carte in regola per confermare i progressi evidenziati nelle ultime uscite e dare continuità al suo percorso a tinte rosanero introdotto il 27 agosto dalla rete realizzata all’esordio. Il gol, come peraltro dimostrano le 14 marcature siglate in precedenza in carriera, rientra nelle corde di dell'ex Perugia, tra le altre, elemento affidabile pure in termini di esperienza e duttilità tattica. Braccetto di destra o di sinistra, in un centrocampo a tre o all'occorrenza trequartista di rottura in un 4-2-3-1 ( ruolo ricoperto nel corso delle recenti sedute tattiche della formazione rosanero), Segre rappresenta una solida variante tattica al servizio del tecnico Eugenio Corini.