Palermo, un’altra occasione sprecata. Corini obbligato a vincere contro il Benevento

"Palermo, ora serve un miracolo". Questo il titolo in apertura dell'edizione odierna della Giornale di Sicilia che punta i riflettori sulle ultime gare della Serie B dopo la sconfitta per 3-2 del Palermo al "Pier Luigi Penzo" di Venezia .

Contro i lagunari, un'altra occasione è stata sprecata dai rosanero che avrebbero potuto agganciarsi temporaneamente alla zona playoff di Serie B con tre preziosi punti. Il vantaggio firmato da Matteo Brunori , servito splendidamente da Valerio Verre , è stato sprecato dagli errori di Mirko Pigliacelli e di Ionut Nedelcearu che hanno permesso la rimonta della formazione di Paolo Vanoli . Quello dei playoff non era l'obiettivo dichiarato ad inizio stagione dalla società siciliana che però aveva alzato la propria asticella anche grazie al calciomercato invernale per poter puntare ad un qualcosa di più di un mantenimento della categoria.

L'inizio dell'anno solare del 2023 aveva sorriso alla compagine allenata da Eugenio Corini che, dopo le vittorie consecutive contro Bari, Ascoli e Reggina si era ritrovata a competere per le prime posizioni. Tuttavia, con il passare delle giornate sono emerse alcune lacune, tra cali di concentrazione e disattenzioni, passando anche per la sfortuna dettata dagli infortuni che continuano a limitare l'undici tattico del tecnico di Bagnolo Mella. Sono cinque le partite rimanenti di questo campionato di Serie B e, ad eccezione del Cagliari, si tratta per la maggior parte di gare sulla carta alla portata dei rosanero per tentare una scalata difficile ma matematicamente alla portata, visti alcuni risultati favorevoli dagli altri campi tengono ancora vive le speranze, classifica alla mano.