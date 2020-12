Palermo, una squadra “last minute”: cinque i gol realizzati dai rosanero negli ultimi cinque minuti

“Una squadra last minute”.

Titola così l’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’, che punta i riflettori sulle prestazioni offerte fin qui dalla compagine rosanero. Anche in occasione della sfida contro il Bari, andata in scena lo scorso mercoledì al “Renzo Barbera”, il Palermo è andato a segno nei minuti finali, pareggiando i conti. Lo splendido gol su punizione di Lucca è stato, però, soltanto l’ultimo di una serie di marcature realizzate dal minuto 85 in poi, “che sta diventando sempre più la ‘zona’ preferita dagli attaccanti di Boscaglia”, si legge.

Nel corso del girone d’andata, il primo a segnare nei minuti finali è stato Luperini contro il Bisceglie: una rete che servì a poco, con il Palermo che perse per 2-1. A Catanzaro, invece, a due minuti dalla fine, l’autorete di Evacuo su punizione di Almici permise ai siciliani di conquistare almeno un punto. Successivamente, in casa, fu ancora una volta Luperini a timbrare il cartellino al minuto 86 di Palermo-Potenza, realizzando il gol-vittoria, mentre Lucca, nel primo minuto di recupero di Palermo-Viterbese, mise a segno la rete del 3-3.

In totale, dunque, sono cinque le reti realizzate dal Palermo negli ultimi cinque minuti di gara, raccogliendo altrettanti punti proprio grazie alle marcature in extremis.