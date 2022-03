Palermo, una porta per due: Baldini e la scelta, Pelagotti o Massolo vs l’Avellino?

Tiene banco il ballottaggio tra Alberto Pelagotti e Samuele Massolo in casa Palermo a quarantotto ore dal big match contro l'Avellino

"Un rebus tutto da risolvere. Baldini non scioglie le riserve per la porta e il Palermo si avvia alla trasferta di Avellino con un dualismo tra i pali: Pelagotti tornerà titolare al «Partenio-Lombardi» o Massolo sarà confermato dopo la vittoria con la Vibonese?", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" puntando i riflettori in casa rosanero a due giorni dal big match contro la compagine irpina.

Nei giorni scorsi, l'ex coach di Carrarese e Empoli ha alternato i due portieri con l'undici che, salvo sorprese, partirà dal primo minuto e, pertanto, non ha fornito alcuna indicazione circa il titolare per l'ostica sfida in programma domenica alle ore 14.30. Fin qui, Massolo è riuscito a tenere inviolata la propria porta in campionato (234 minuti senza incassare reti contro Latina, Catanzaro e Vibonese). Un trend da non sottovalutare in vista dell'impegno contro l'Avellino che potrebbe risultare decisivo in chiave classifica.

"C’è da dire, però, che al netto dei problemi difensivi dei rosanero - specialmente in trasferta - Pelagotti ha chiuso invece undici partite senza mai incassare reti. Solo Branduani del Catanzaro (14) e Loria del Monopoli (13) hanno fatto meglio, nel raggruppamento meridionale", si legge sul noto quotidiano. Inoltre, l'estremo difensore toscano nei match di cartello non ha mai subito un gol su azione.

"Quel che è certo, oggi, è che Baldini si ritrova due portieri che per sua stessa ammissione sono all’altezza di poter giocare in un campionato come la Serie C, in una squadra importante", chiosa l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia".