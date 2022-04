Palermo, una difesa che scricchiola: da cinque partite rosa senza porta inviolata

Evidenti le problematiche difensive che nelle ultime partite non stanno consentendo al Palermo di mantenere la propria porta inviolata

"Il successo col Taranto non ha dato serenità alla difesa. Ancora una partita a porte aperte, per il Palermo, che per la quinta sfida consecutiva ha concesso un gol agli avversari". Così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che sottolinea in maniera marcata gli attuali problemi difensivi che hanno portato il Palermo di Silvio Baldini a subire almeno una rete nelle ultime cinque gare. Nonostante la vittoria contro il Taranto abbia restituito qualche certezza in più dopo tre pareggi consecutivi, per i rosanero restano dei problemi difensivi da non sottovalutare. Una retroguardia che pecca di sicurezza e che, finora, non sta beneficiando dell'alternanza tra i pali imposta tra Massolo e Pelagotti. Non sempre demerito dei portieri sei si subisce gol - come nel caso della seconda, fortunosa, rete del Taranto nell'ultimo match -, ma dalla porta dovrebbe partire la coordinazione di una difesa che, fino ad ora, fatica a registrare la giusta sintonia.