Palermo, un tabù da sfatare: playoff maledetti, i rosanero ci riprovano. I precedenti

“Play-off maledetti, il Palermo ci riprova”.

Titola così l’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”, che punta i riflettori sui playoff al via il prossimo 9 maggio. “Dieci partite per cambiare la storia. Una storia che vede un rapporto tesissimo tra il Palermo e gli spareggi di fine stagione”, si legge.

Gli uomini di Filippi, dunque, dovranno sfatare un vero e proprio tabù. Ma a differenza di altri spareggi, questa volta il Palermo partirà col vantaggio di non essere la favorita. “Uno scettro che, nelle precedenti occasioni, è pesato fin troppo tra le mani del Palermo”, prosegue il noto quotidiano.

Due i playoff che la compagine rosanero ha affrontato. Il primo in Serie C1, nella stagione 1998/99, dopo un campionato trascorso quasi sempre in vetta alla classifica. In quell’annata, il Palermo venne eliminato già al primo turno degli spareggi per mano del Savoia. La seconda in Serie B, quando il Frosinone riuscì a rimontare e battere in finale il Palermo, che ha visto sfumare così la promozione in Serie A. Era il 16 giugno 2018. La notte dei palloni in campo che ha fatto discutere per mesi.

Sempre in Serie B, l’anno dopo, il Palermo non partecipò nemmeno ai playoff, con la giustizia sportiva che determinò la retrocessione in Serie C del club di viale del Fante per il caso Alyssa; sanzione poi ridotta: 20 punti di penalizzazione e una multa, mai pagata dai Tuttolomondo. Il resto è storia.