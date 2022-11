Palermo, un tabù da sfatare: caccia al terzo clean sheet consecutivo in casa

Il Palermo di Eugenio Corini si appresta ad affrontare il Venezia nella gara valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B. Il match - in programma domenica prossima alle ore 18.00 - rappresenta per Brunori e compagni l'opportunità di sfatare un tabù significativo. Dal ritorno nei professionisti, infatti, i rosanero non hanno mai collezionato tre partite consecutive in casa senza subire reti. Mirko Pigliacelli - dopo il doppio clean sheet contro Cittadella e Parma - può dunque scrivere un nuovo record che manca al Palermo dalla stagione vissuta in Serie D. Come sottolineato dal "Giornale di Sicilia" le ultime tre partite di fila al Barbera senza subire gol sono state: 1-0 al Roccella, 2-0 all’Fc Messina, 2-0 al Biancavilla e 4-0 al Nola.