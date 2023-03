Palermo, un Segre in più per Corini: l’ex Torino torna titolare al “Tardini” di Parma

Jacopo Segre proverà a non far rimpiangere Valerio Verre

Eugenio Corini - salvo un recupero lampo - non avrà a disposizione Valerio Verre per la prossima partita di Serie B contro il Parma di Pecchia. Il match - valido per la trentunesima giornata di campionato - è in programma domani alle ore 14.00 allo stadio Tardini. L'ex Sampdoria è stato fermato da un attacco febbrile e nelle prossime ore si capirà se potrà raggiungere i compagni in Emilia Romagna o meno. In ogni caso il centrocampo rosanero sarà composto da Saric, Gomes e Segre.