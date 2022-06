Palermo, un muro da blindare: Lancini e Marconi attendono…la riconferma del club

"Un muro da tirare nuovamente su. La coppia centrale del Palermo, quella che ha guidato una difesa da zero gol subiti nelle ultime quattro partite di play-off, è giunta all'ultima settimana di contratto".Così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che fa il punto sulla situazione di Edoardo Lancini e Ivan Marconi. La coppia difensiva del Palermo che ha raggiunto la promozione è risultata determinante, anche e soprattutto durante i play-off, per completare in maniera trionfante la corsa verso la Serie B. Affidabilità e solidità al servizio di Silvio Baldini, che ha ben collaudato un duo al quale spesso, in passato, non è riuscita la missione di blindare totalmente la retroguardia rosanero.