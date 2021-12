Palermo, un anno in giro per i campi: ora base allo Sport Village

Il Palermo preparerà allo Sport Village le prossime partite, un campo in erba sintetica. Il "Barbera" servirà per l’Italia, Torretta è ancora lontana

"Un anno in giro per i campi, ora base allo Sport Village". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo. Dopo aver girato diversi campi della città, in attesa della costruzione del nuovo Centro Sportivo che sorgerà prossimamente a Torretta, la nuova "casa" del Palermo sarà lo Sport Village di Tommaso Natale. Come annunciato dal direttore sportivo Renzo Castagnini in sede di conferenza stampa, i rosanero prepareranno lì le prossime partite. Uno dei tre campi che ha ospitato la squadra già nella prima metà di questa stagione. L’unico in erba sintetica.