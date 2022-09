Palermo, ultras in polemica con il club. CNI: “Discriminati perché non vogliamo tessera del tifoso”

Il club di viale del Fante ha preso questa scelta, come confermato a Mediagol.it, in quanto i componenti del gruppo di supporters rosanero della "Curva Nord Inferiore" non sono in possesso e non sono intenzionati a stipulare la nuova fidelity card rosanero (al contrario di altri gruppi organizzati). Uno strumento ritenuto indispensabile per la società per far crescere la comunità di tifosi oltre che mezzo necessario per seguire le gare anche in trasferta.