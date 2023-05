Palermo, ultimi 180′ di fuoco: con quattro punti playoff (quasi) sicuri

Sabato a Cagliari uno snodo playoff estremamente delicato, poi il Brescia in casa nell'ultima giornata del campionato di Serie B. Il Palermo di Eugenio Corini prepara la volata finale.

"Centottanta minuti con il vantaggio, per la prima volta, di essere padroni del proprio destino. Due partite in cui il Palermo si trova due punti avanti rispetto a un terzetto di inseguitrici – Pisa, Venezia e Ascoli – nella corsa per il settimo o l’ottavo posto che vale un pass per i playoff", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "La Repubblica-Palermo".

Dopo la vittoria ottenuta contro la Spal, Brunori e compagni vogliono continuare a credere nel sogno. Se per la matematica certezza di disputare i playoff servono sei punti, potrebbero bastarne quattro o anche tre, qualora le concorrenti dovessero continuare la marcia al rallentatore. "Sulla carta, la partita della settimana prossima potrebbe dunque essere già decisiva. È una giornata cruciale perché quattro delle cinque concorrenti sono impegnate con squadre che lottano per non retrocedere", si legge.

In caso di arrivo a pari punti si premiano prima gli scontri diretti, poi la differenza reti complessiva e infine chi ha segnato più reti. In questa speciale tabella il Palermo non è tra le squadre meglio posizionate. Per questo motivo la squadra di Corini ha bisogno di raccogliere più punti possibili in queste ultime due giornate di campionato.