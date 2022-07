PALERMO, UFFICIALE SALVATORE ELIA: L’ESTERNO D’ATTACCO ARRIVA DALL’ATALANTA

Proseguono le ufficialità di giornata in ottica calciomercato in casa Palermo. Dopo gli annunci di Stoppa e Sala, il club di viale del Fante ha ufficializzato l'acquisizione delle prestazioni sportive di Salvatore Elia, esterno d'attacco ex Juve Stabia e Benevento, di proprietà dell'Atalanta. Di seguito la nota ufficiale diramata dal Palermo FC attraverso i propri canali di riferimento.