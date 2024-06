Palermo, ufficiale: Rinaudo non sarà il ds della prossima stagione. L’annuncio

Il club rosanero ringrazia Rinaudo per il lavoro svolto e il miglior “in bocca al lupo” per il prosieguo della carriera.

Leandro Rinaudo non sarà il direttore sportivo del Palermo nella stagione 2024/2025. “Il Palermo FC comunica che non è stato rinnovato il contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno, del Direttore Sportivo Leandro Rinaudo. A Rinaudo un ringraziamento per il lavoro svolto e il miglior “in bocca al lupo” per il prosieguo della carriera sportiva da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”, il comunicato diramato dal club rosanero.