Palermo, ufficiale Magnani: L’identikit

Conosciamo meglio il nuovo acquisto rosanero

Mediagol ⚽️ 29 gennaio 2025 (modifica il 29 gennaio 2025 | 08:01)

Il Palermo ha concluso un importante colpo in entrata per la difesa: Giangiacomo Magnani. Il classe 1995 si è reso protagonista di ottime stagioni nella massima serie, soprattutto negli ultimi tre anni.

LE STAGIONI 22/23 E 23/24 — Magnani torna a Verona nel 2022, e si è reso protagonista della salvezza agli spareggi contro lo Spezia. Il centrale è entrato nelle gerarchie del duo Bocchetti-Zaffaroni: dal loro arrivo in panchina ben 24 presenze, sulle 28 disponibili, agendo sia da braccetto che da centrale di difesa. Si conquista la conferma l'anno dopo anche con Baroni in panchina. Il gioco del nuovo allenatore è più propositivo e lui risponde presente, garantendo anche qualità nei palloni gestiti dalle retrovie. Conquista la salvezza arrivando al tredicesimo posto.

LA STAGIONE IN CORSO — L'anno in corso non ha differito dai precedenti: tante presenze da titolare, anche con la fascia da capitano al braccio. La fase difensiva dei gialloblu non spicca per solidità, ma nel complesso il classe 1995 conclude la sua avventura in terra veneta lasciando un buon ricordo di sè. Colleziona 18 presenze in metà stagione, tra cui 12 da titolare. Segna anche una rete, quella del momentaneo 2-1 contro la Roma, nel match poi vinto per 3-2.

CARATTERISTICHE TECNICHE — Abituato a giocare sia in una difesa a tre che a quattro, Magnani rappresenta il rinforzo ideale per i rosanero. Dotato di una buona tecnica da poter sfruttare nelle uscite dal basso, potrà dare una mano sia in fase di costruzione sia per amministrare la fase difensiva, grazie alla sua grande esperienza. Il centrale conta infatti ben 146 partite in Serie A, tutte dal 2018 in poi. Tornerà in cadetteria, dopo l'esperienza al Perugia di sette anni fa che lo ha lanciato verso palcoscenici importanti. L'esperienza con Baroni, noto per fare uno dei giochi migliori della massima serie, ha confermato la sua bravura nel gestire il pallone.

MAGNANI TITOLARE? — La domanda che si pongono i tifosi, soprattutto dopo l'ottimo score si nella casella gol presi, ma anche i tanti svarioni difensivi fatti quest'anno, quale dei tre centrali potrebbe sostituire l'ormai ex Verona. La risposta più logica sembrerebbe essere Nikolaou, viste le caratteristiche simili, anche tecniche.

Il Palermo si assicura un top per la categoria, che potrebbe realmente dare una mano alla fase: mancava un leader tra le retrovie, e il neo arrivato in casa rosanero ha tutte le carte per diventarlo.