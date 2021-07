Palermo, ufficiale l’amichevole con la Salernitana: test a porte chiuse. I dettagli

La notizia era nell'aria, adesso è ufficiale: il Palermo affronterà la squadra neopromossa in Serie A a San Gregorio Magno

Non solo i test contro Potenza e Monopoli. Sarà la Salernitana la terza ed ultima squadra che il Palermo affronterà in amichevole durante il ritiro attualmente in corso a San Gregorio Magno, in provincia di Salerno. La sfida, informa il club di viale del Fante, è in programma domenica 1 agosto alle 17.30 presso il Centro Sportivo Polivalente del Comune in cui si sta svolgendo la preparazione estiva del Palermo.