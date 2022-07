Palermo, ufficiale l’acquisto di Brunori: il bomber firma fino al 2026

Limati gli ultimissimi dettagli con la Juventus, adesso arriva l'ufficialità: Matteo Brunori passa a titolo definitivo al Palermo. Per l'italo-brasiliano, protagonista già la scorsa stagione in maglia rosanero con 25 gol in 36 gare in Serie C, contratto quadriennale fino al 2026. Di seguito il comunicato del club di Viale del Fante: