Palermo, ufficiale la cessione di Desplanches: il comunicato

I rosanero hanno ufficializzato la cessione del portiere classe 2003 al Pescara
Il Palermo dopo aver ufficializzato l'arrivo di Francesco Bardi, ufficializza anche la cessione di Sebastiano Desplanches al Pescara. Di seguito il comunicato della società rosanero: "Il Palermo FC comunica di aver ceduto al Pescara Calcio il calciatore Sebastiano Desplanches.

Il portiere si trasferisce a titolo temporaneo.

A Sebastiano un “in bocca al lupo” da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero."

