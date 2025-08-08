Il Palermo dopo aver ufficializzato l'arrivo di Francesco Bardi, ufficializza anche la cessione di Sebastiano Desplanches al Pescara. Di seguito il comunicato della società rosanero: "Il Palermo FC comunica di aver ceduto al Pescara Calcio il calciatore Sebastiano Desplanches.
IL COMUNICATO
Palermo, ufficiale la cessione di Desplanches: il comunicato
I rosanero hanno ufficializzato la cessione del portiere classe 2003 al Pescara
Il portiere si trasferisce a titolo temporaneo.
A Sebastiano un “in bocca al lupo” da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero."
