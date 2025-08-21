Palermo, ufficiale la cessione di Buttaro: il comunicato

Il Palermo ha appena ufficializzato la cessione di Alessio Buttaro, classe 2002 che non ha preso parte al ritiro della squadra di Pippo Inzaghi. Per lui nuova esperienza al Foggia, in prestito. La cessione è stata resa nota tramite un comunicato da parte della società rosanero: "Il Palermo FC comunica di aver ceduto al Calcio Foggia il difensore Alessio Buttaro. Il calciatore si trasferisce a titolo temporaneo. Ad Alessio un “in bocca al lupo” da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero".