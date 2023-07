PALERMO, UFFICIALE IL RITORNO ALLA PARTNERSHIP CON PUMA. I DETTAGLI

Javier Ortega, General Manager di PUMA SE, ha dichiarato : "Siamo davvero felici della firma di questa partnership con uno tra i club più antichi d’Italia che, oltre al prestigio e a un'eredità storica di più di cent'anni, condivide con PUMA coraggio, innovazione e ambizione. I valori di questa partnership condurranno al cambiamento del gioco anche al di fuori del campo, aprendo nuovi orizzonti per promuovere il Club sia a livello locale che internazionale, sostenendolo nella sua visione per il futuro.”

Per celebrare la nuova partnership, il Palermo ospiterà una delegazione di dirigenti PUMA di alto livello provenienti dalla sede centrale in Germania, con l'obiettivo di sviluppare strategie per garantire che la partnership offra il meglio per i tifosi e i giocatori."