PALERMO, UFFICIALI GLI ARRIVI DI DIONISI E DE SANCTIS: L’ANNUNCIO

La notizia era nell’aria, adesso è ufficiale: Alessio Dionisi e Morgan De Sanctis sono rispettivamente il nuovo allenatore e direttore sportivo del Palermo. In casa rosanero, dunque, inizia a prendere forma la rivoluzione in seno a comparto manageriale ed area tecnica. Tutto da rifare o quasi, al culmine di una stagione tribolata, controversa ed obiettivamente deludente in relazione alle aspettative della vigilia. Nelle ultime settimane, il binomio dirigenziale composto da Giovanni Gardini e Riccardo Bigon si è adoperato alacremente al fine di ottimizzare il puzzle rosanero a tutti i livelli, rimuovendo alcuni profili per incastonarne altri ritenuti maggiormente funzionali al perseguimento dell'obiettivo: puntare senza indugi alla promozione diretta nella stagione 2024/2025. Di seguito, i due comunicati diramati questo pomeriggio dal club di viale del Fante.