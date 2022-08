PALERMO, UFFICIALE EUGENIO CORINI: IL TECNICO OGGI IN CITTÀ. IL COMUNICATO DEL CLUB

Mancava soltanto l'ufficialità sul matrimonio professionale che avrebbe legato il neo-tecnico EugenioCorini al Palermo FC targato City Football Group. Il nuovo allenatore rosanero sarà già in città nella giornata di oggi per iniziare la sua terza esperienza palermitana già da lunedì 8 agosto, giorno in cui guiderà il primo allenamento del nuovo corso tecnico. Di seguiti la nota ufficiale diramata dal club di viale del Fante attraverso i propri canali di riferimento.