Palermo, ufficiale: De Sanctis e Migliaccio sollevati dall’incarico. Il comunicato

La notizia era nell'aria ma ora, tramite un comunicato, è ufficiale: De Sanctis e Migliaccio non lavoreranno più nel Palermo.

IL COMUNICATO

La società rosanero ha ringraziato i due ormai ex rosanero tramite un comunicato: "Il Palermo FC comunica di aver sollevato dall’incarico il Direttore Sportivo Morgan De Sanctis e l’International Scout Giulio Migliaccio. A De Sanctis e Migliaccio un ringraziamento per il lavoro svolto e il miglior “in bocca al lupo” per il prosieguo della carriera sportiva da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero"