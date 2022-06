PALERMO, UFFICIALE: CASTAGNINI CONFERMATO DS

Il club ha ufficializzato la permanenza del Ds in rosanero anche per il 2022-23

Il Palermo ha confermato Renzo Castagnini nel ruolo di direttore sportivo. Primo importante segnale di continuità per il club di viale del Fante che dopo un triennio professionalmente importante dà nuovamente fiducia al Ds, rinnovando il suo contratto anche per la stagione 2022-23.

A Renzo, un grande in bocca al lupo per la nuova stagione in Serie B da parte del presidente Dario Mirri e di tutta la famiglia rosanero.